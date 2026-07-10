Presentata alla Camera dei deputati un’indagine sul rapporto tra le famiglie italiane e l’utilizzo del gas nelle abitazioni. Lo studio, promosso da Federcasalinghe e Domina, mette in evidenza l’elevata dipendenza del Paese dal gas nei consumi domestici e richiama l’attenzione sui rischi per la salute legati alla cottura con i fornelli tradizionali, oltre che sulla scarsa conoscenza degli incentivi disponibili per adottare soluzioni alternative. Secondo i dati illustrati dalle due associazioni, l’Italia è il secondo Paese dell’Unione europea per incidenza del gas nei consumi domestici, che rappresentano il 49,2% del totale, alle spalle soltanto dei Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Fornelli a gas, il rischio invisibile: quasi una famiglia su due non conosce i pericoli

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Gas and electric cooktops are a thing of the past. The future is invisible induction by Invisacook!

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