Fornelli a gas il rischio invisibile | quasi una famiglia su due non conosce i pericoli

Da laverita.info 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Quasi una famiglia su due in Italia non conosce i rischi associati ai fornelli a gas. Un’indagine presentata alla Camera dei deputati rivela che molte persone ignorano i pericoli legati all’uso di questa fonte di energia domestica. Lo studio, promosso da un ente di settore, evidenzia anche che circa il 50% delle famiglie non ha mai ricevuto informazioni sui possibili incidenti o sulle misure di sicurezza da adottare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Presentata alla Camera dei deputati un’indagine sul rapporto tra le famiglie italiane e l’utilizzo del gas nelle abitazioni. Lo studio, promosso da Federcasalinghe e Domina, mette in evidenza l’elevata dipendenza del Paese dal gas nei consumi domestici e richiama l’attenzione sui rischi per la salute legati alla cottura con i fornelli tradizionali, oltre che sulla scarsa conoscenza degli incentivi disponibili per adottare soluzioni alternative. Secondo i dati illustrati dalle due associazioni, l’Italia è il secondo Paese dell’Unione europea per incidenza del gas nei consumi domestici, che rappresentano il 49,2% del totale, alle spalle soltanto dei Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Laverita.info

fornelli a gas il rischio invisibile quasi una famiglia su due non conosce i pericoli
© Laverita.info - Fornelli a gas, il rischio invisibile: quasi una famiglia su due non conosce i pericoli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Gas and electric cooktops are a thing of the past. The future is invisible induction by Invisacook!

Video Gas and electric cooktops are a thing of the past. The future is invisible induction by Invisacook!

Notizie e thread social correlati

Auto usate, quasi una su due con un fattore di rischio: nel Ravennate sono oltre 10 milaNel 2025, in Emilia-Romagna sono state vendute circa 239 mila auto usate, secondo i dati Aci.

Borse in calo: il rischio geopolitico spinge su petrolio e gasLe borse europee chiudono in ribasso a causa delle tensioni geopolitiche legate allo stretto di Hormuz, che hanno spinto al rialzo i prezzi del...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web