Auto usate quasi una su due con un fattore di rischio | nel Ravennate sono oltre 10 mila
Nel 2025, in Emilia-Romagna sono state vendute circa 239 mila auto usate, secondo i dati Aci. Quasi la metà di questi veicoli, ovvero il 49%, aveva almeno un elemento che poteva rappresentare un rischio, come danni precedenti, incongruenze sul chilometraggio o provenienza dall’estero. In particolare, nel ravennate si contano oltre 10 mila auto usate con queste caratteristiche.
Nel 2025, su circa 239 mila auto usate compravendute in Emilia-Romagna, secondo i dati Aci, si stima che il 49% presentasse almeno un fattore di rischio come danni pregressi e incongruenze su chilometraggio o importazione: al netto circa 117 mila veicoli potenzialmente problematici. Nel Ravennate.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Temi più discussi: Auto usate, quasi una su due con un fattore di rischio: nel Ravennate sono oltre 10 mila; Auto usate, oltre l'80% di chi acquista ignora danni nascosti; Auto usate, in Sicilia quasi una su due nasconde rischi. Sono 12mila nel trapanese; Auto usate in Piemonte: circa 119mila veicoli presentavano un rischio.
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