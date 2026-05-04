Borse in calo | il rischio geopolitico spinge su petrolio e gas

Le borse europee chiudono in ribasso a causa delle tensioni geopolitiche legate allo stretto di Hormuz, che hanno spinto al rialzo i prezzi del petrolio e del gas. La crisi ha già avuto effetti sui mercati energetici, con aumenti significativi nelle quotazioni delle materie prime. Alcuni settori italiani, in particolare quelli più dipendenti dal gas e dal petrolio, potrebbero risentire maggiormente di questa situazione.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la crisi dello stretto di Hormuz i prezzi del gas?. Quali settori italiani subiranno il colpo maggiore dal balzo del petrolio?. Perché i titoli tecnologici non riescono più a sostenere i mercati?. Quanto peserà l'inflazione energetica sulle prossime decisioni delle banche centrali?.? In Breve Settore utility in calo del 1,3% con gas a 46,79 euro al megawattora.. Automobilistico sotto pressione con ribasso del 1,9% per dazi Trump.. Petrolio in forte rialzo con Brent a 112,42 dollari e WTI a 105,74.. Spread Btp-Bund a 83 punti con decennale italiano al 3,89%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borse in calo: il rischio geopolitico spinge su petrolio e gas Notizie correlate Rimbalzano le Borse, petrolio e gas in calo. Rallenta ma non si ferma l’aumento di benzina e dieselMilano, 10 marzo 2026 – I prezzi di petrolio e gas in calo, le borse che aprono in positivo. Le Borse, petrolio e gas in netto calo e i mercati corrono. Piazza Affari vola: la tregua riaccende l’euforia globaleLa tregua tra Stati Uniti e Iran produce un effetto immediato sui mercati globali, innescando una reazione a catena che parte dalle materie prime e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo dello 0,5% appesantito da Avio, Stellantis e Fincantieri. Spread a 80 punti; La tenuta dell’economia Usa rassicura le Borse, a Wall Street miglior mese dal 2020; Borse in calo, il settore farmaceutico trascina al ribasso il FTSE 100; Borse europee in calo con auto e banche, si stabilizza il petrolio. Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib - 1,59%La Borsa di Milano chiude in calo la seduta. Il Ftse Mib ha perso l'1,59% a 47.478 punti, frenato da Unipol (-3,65%), Intesa (-2,36%), Unicredit (-2,38) ed Enel (-2,5%). Sugli scudi, in controtendenza ... lanazione.it Borsa: Europa in calo, Milano -1%(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Le borse europee continuano a scendere mentre i prezzi del petrolio continuano a salire reagendo alle tensioni nello Stretto di Hormuz e ai nuovi dazi sul settore auto. L'ind ... corrieredellosport.it Stanca delle borse che si rovinano dopo una sola stagione - facebook.com facebook Si fondono le #borse europee Ecco che mercato può nascere da un matrimonio fra @euronext (con Piazza Affari) e Deutsche Börse x.com