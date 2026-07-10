Dieci bombe d’aereo inesplose sono state rinvenute durante lavori sulla rete fognaria in una trincea sotto la linea ferroviaria Roma-Napoli, vicino a un’area residenziale. La scoperta ha portato alla sospensione della tratta ferroviaria tra Formia e Minturno. Le forze di sicurezza hanno intervenuto sul sito per le operazioni di bonifica. La linea è rimasta chiusa fino al completamento delle operazioni di sicurezza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dieci ordigni bellici inesplosi sono stati scoperti durante alcuni lavori alla rete fognaria, all’interno di una trincea situata sotto la linea ferroviaria Roma-Napoli e vicino a un’area residenziale. Il ritrovamento ha fatto scattare le procedure di sicurezza coordinate dalla Prefettura. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del XXI Reggimento Genio Guastatori di Caserta e la Polizia locale. Ordigni per circa 500 chilogrammi. Gli artificieri hanno accertato che si tratta di bombe d’aereo italiane, per un peso complessivo di circa 500 chilogrammi. Per consentire le operazioni è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla tratta Formia-Minturno ed è stato attivato il Centro Coordinamento Soccorsi, insieme al Centro Operativo Comunale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Dieci bombe d’aereo trovate sotto la ferrovia: sospesa la tratta Formia-Minturno

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