Brescia sotto le bombe | storie aneddoti e curiosità della seconda guerra mondiale

Ottant’anni fa, Brescia fu teatro di numerosi bombardamenti alleati che colpirono principalmente fabbriche e linee ferroviarie, ma anche il centro storico e alcuni luoghi di culto. La città subì danni significativi e molte zone furono gravemente danneggiate. Le incursioni aeree provocarono numerose vittime e portarono a un periodo di grande difficoltà per la popolazione locale. Le testimonianze e gli aneddoti di quei giorni sono ancora presenti tra le memorie di chi visse quei momenti.

Ottant’anni fa Brescia era sotto attacco e visse alcuni dei momenti più drammatici della sua storia. La città fu più volte colpita dai bombardamenti alleati, che presero di mira fabbriche e linee ferroviarie, ma finirono per ferire anche il cuore antico e i luoghi di culto, custodi di arte e.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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