Gli artificieri dell’Esercito Italiano hanno disinnescato oggi tre ordigni bellici risalenti alla Seconda guerra mondiale. Gli interventi si sono svolti su diverse aree del paese, dove sono stati trovati e neutralizzati i residuati bellici. Tra i dispositivi disinnescati anche una bomba d’aereo americana. Le operazioni hanno richiesto l’intervento di artificieri specializzati, che hanno lavorato per garantire la sicurezza delle zone interessate.

Gli artificieri dell’Esercito Italiano hanno concluso oggi tre distinti interventi di bonifica su tutto il territorio nazionale, neutralizzando altrettanti ordigni bellici risalenti al secondo conflitto mondiale. A Eboli, gli specialisti del 21° reggimento Genio Guastatori hanno distrutto in sicurezza una bomba d’aereo statunitense di tipo An M3 0, trovata all’interno di una cava. A Livorno, gli artificieri del 2° reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno neutralizzato una granata d’artiglieria al fosforo del peso di circa 50 kg, trovata a circa 8 metri d’altezza su un macchinario di un impianto di recupero inerti e finita accidentalmente nel ciclo di lavorazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Artificieri dell’Esercito in azione, disinnescati tre ordigni bellici. C’era anche una bomba d’aereo Usa

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