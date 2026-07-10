La Provincia autonoma di Trento ha deciso di adottare un modello di assistenza per le malattie neurodegenerative, riconoscendone il valore. La notizia è stata annunciata da un rappresentante di NeMo, che ha espresso gratitudine per questa scelta. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell’accordo o sui programmi specifici. La notizia si inserisce nel quadro delle iniziative regionali per la gestione di queste patologie.

Roma, 10 lug. (Adnkronos Salute) - “Accogliamo con sincera gratitudine la decisione assunta dalla Provincia autonoma di Trento e desideriamo ringraziare il presidente Maurizio Fugatti, l'assessore Mario Tonina, il direttore generale Antonio Ferro e tutti coloro che hanno contribuito a questo percorso per aver riconosciuto il valore di un modello che mette realmente al centro la persona e la continuità della presa in cura”. Così Alberto Fontana, segretario di Fondazione Serena e ideatore del modello NeMo, in una nota, commenta l'approvazione, da parte della Giunta provinciale, della rimodulazione del programma di sperimentazione gestionale del Centro Clinico NeMo (NeuroMuscular Omnicentre) Trento, attivo presso l'ospedale riabilitativo Villa Rosa di Pergine Valsugana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Fontana (NeMo): "Trento riconosce il valore del modello su malattie neurodegenerative"

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