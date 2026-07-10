Il Ministero della Cultura ha nominato Barbara Paci come membro dell’Assemblea della Fondazione Museo Mitoraj. La nomina, approvata anche da Regione e Comune, completa l’organico della fondazione con una figura esperta nel settore dell’arte e delle gallerie. Paci si aggiunge agli altri membri dell’assemblea, portando con sé un’esperienza consolidata nel campo culturale. La nomina mira a rafforzare la governance della fondazione dedicata all’artista Mitoraj.

La nomina è arrivata da Roma e completa di fatto l’organico della Fondazione Museo Mitoraj inserendo un tassello di navigata esperienza. La storica dell’arte e gallerista Barbara Paci è stata infatti designata membro dell’Assemblea della Fondazione su incarico del Ministero della cultura insieme all’approvazione da parte di Regione e Comune. Titolare dell’omonima galleria con sede a Pietrasanta, Paci ha al suo attivo un’esperienza trentennale nell’ambito della ricerca artistica, della gestione e valorizzazione anche di ambito economico di beni artistici e culturali, sia in ambito pubblico che privato. Laureata in storia dell’arte... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fondazione Museo Mitoraj. Il Ministero nomina Paci all’interno dell’Assemblea

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Comitato Porto, il Consiglio comunale nomina i componenti dell’assemblea generaleIl Consiglio comunale di Ortona ha approvato la nomina dei membri dell’assemblea generale del Comitato Porto, un organismo con funzioni consultive...

Pietrasanta: l’ex mercato diventa il nuovo museo di Igor MitorajL’ex mercato coperto di Pietrasanta sarà trasformato in un museo dedicato alle opere di Igor Mitoraj.

Temi più discussi: Fondazione Museo Mitoraj: la storica dell’arte e gallerista Barbara Paci nominata membro dell’Assemblea; Fondazione Museo Mitoraj. Il Ministero nomina Paci all’interno dell’Assemblea; A Pietrasanta nasce il Museo Igor Mitoraj; A Pietrasanta nasce il primo museo dedicato a Igor Mitoraj.

A Pietrasanta nasce il Museo Igor Mitoraj. Nell'ex mercato comunale apre uno spazio permanente con 69 opere che raccontano il profondo legame tra l'artista polacco e la piccola Atene della Versilia ?? C?s????? B?????? bit.ly/museoigormitor… - X x.com

Fondazione Museo Mitoraj. Il Ministero nomina Paci all’interno dell’AssembleaL’esperta gallerista è stata designata da Roma dopo l’ok di Regione e Comune Onorata di prestare servizio in un presidio culturale d’eccellenza per il territorio. lanazione.it

Fondazione Museo Igor Mitoraj di Pietrasanta, Barbara Paci designata membro dell’AssembleaUna nomina che arriva dal ministero della cultura congiuntamente all’approvazione data dalla Regione Toscana e dal comune di Pietrasanta ... luccaindiretta.it