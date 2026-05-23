L’ex mercato coperto di Pietrasanta sarà trasformato in un museo dedicato alle opere di Igor Mitoraj. La struttura subirà interventi di riqualificazione architettonica per ospitare le sculture dell'artista. Non sono stati ancora definiti i dettagli sulla gestione del programma culturale del nuovo spazio espositivo. La riqualificazione mira a creare un polo culturale dedicato all’arte contemporanea e alla scultura.

? Domande chiave Come cambierà l'ex mercato coperto con il nuovo progetto architettonico?. Chi gestirà il programma culturale del nuovo polo espositivo?. Perché la scelta di Pietrasanta è stata fondamentale per l'eredità dell'artista?. Quale impatto avrà l'inaugurazione sul turismo della Versilia?.? In Breve Spazi di 2500 metri quadrati con 800 metri per il museo e 800 per mostre.. Curatore tedesco Frank Boehm coordina il progetto insieme a OBR, Politecnica e Studio Lumine.. Mostra preparatoria a Roma presso Teldil Art Gallery fino al 30 settembre.. Legame storico con Pietrasanta consolidato dall'atelier dell'artista dal 1983.. Il 6 giugno prossimo a Pietrasanta inaugurerà il nuovo museo dedicato allo scultore Igor Mitoraj, trasformando l’ex mercato coperto di via Oberdan in un polo espositivo contemporaneo di 2500 metri quadrati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pietrasanta: l’ex mercato diventa il nuovo museo di Igor Mitoraj

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