Comitato Porto il Consiglio comunale nomina i componenti dell’assemblea generale

Il Consiglio comunale di Ortona ha approvato la nomina dei membri dell’assemblea generale del Comitato Porto, un organismo con funzioni consultive sulle questioni legate allo scalo ortonese e alle attività portuali. La decisione riguarda la composizione dell’organo che fornirà pareri sui principali temi relativi alla portualità della città. La nomina si inserisce nel processo di definizione delle strutture di consultazione e supporto alle decisioni pubbliche in ambito portuale.

Il Consiglio comunale di Ortona ha approvato la nomina dei componenti dell’assemblea generale del Comitato Porto, organismo con funzioni consultive sulle principali questioni riguardanti lo scalo ortonese e le attività connesse alla portualità.L’assemblea sarà composta dal sindaco Angelo Di Nardo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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