Da oggi, venerdì 10 luglio 2026, è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei Folkabbestia intitolato “Maestà”. Il brano combina elementi di reggae e folk e si distingue per il suo tono impegnato. La canzone è pubblicata da Maninalto! Records e distribuita da Believe.

“Maestà”, il nuovo singolo dei Folkabbestia, è disponibile da oggi, venerdì 10 luglio 2026, su tutte le piattaforme digitali. Il brano esce per Maninalto! Records ed è distribuito da Believe. La canzone, cantata in dialetto barese, si evolve su un tappeto sonoro in movimento tra reggae, dub e folk mediterraneo, mescolando sonorità popolari e vibrazioni urbane. Con questo nuovo brano, i Folkabbestia ribadiscono che la loro musica affonda le radici nella tradizione linguistica e musicale del Sud Italia, e ha la capacità di mantenere sempre uno sguardo ampio sul presente. In “Maestà” il groove reggae è contaminato da ritmiche dub ma ha anche dei richiami all’hip hop italiano dei primi anni ’90, quello consapevole che flirtava con il raggamuffin. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Folkabbestia – “Maestà” è un brano che mixa reggae, folk e impegno

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