«S ei al sicuro tra le mie braccia, non ti torcerei mai neanche un capello. Lo sai che mi ami, devi darmi un po’ di tempo e, tesoro, dai, non piangere». La violenza non è soltanto fisica, ma anche psicologica: subdola, manipolatoria, mascherata. Veronica Fusaro, cantautrice svizzera con radici italiane e in gara all’Eurovision 2026, ha messo insieme queste apparenti «parole d’amore» nel suo brano Alice, per raccontare una « dinamica dell’ossessione » che le donne conoscono molto bene. Fusaro salirà sul palco di Vienna giovedì 14 maggio per la seconda semifinale. Eurovision Song Contest 2026: il Turquoise carpet a Vienna. guarda le foto Alice, una canzone sulla violenza psicologica.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantautrice di origini italiane è in gara all'Eurovision Song Contest 2026 sotto bandiera Svizzera con il brano "Alice": un brano che parla di violenza sulle donne

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Sarah Engels reacts to the Italian Eurovision Song „Per Sempre Sì“ from Sal Da Vinci.

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