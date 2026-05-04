Tre artisti del panorama musicale italiano hanno unito le forze per creare un nuovo progetto reggae che mescola sonorità coinvolgenti con testi che affrontano temi di attualità e conflitti sociali. La collaborazione mira a portare avanti un messaggio di impegno attraverso un genere musicale noto per le sue radici e la sua capacità di comunicare emozioni profonde. L’album combina influenze classiche del reggae con riflessioni sui problemi contemporanei.

? Cosa scoprirai Come si intrecciano i ritmi reggae con la denuncia dei conflitti?. Chi sono i tre artisti dietro questa nuova sinergia musicale?. Perché il trio ha scelto di unire i propri successi passati?. Quale messaggio sociale nasconde il testo del nuovo singolo?.? In Breve Produzione affidata alla gestione di Magma MusicCampi Flegrei.. Tematiche affrontano la brutalità dei conflitti e i bombardamenti moderni.. Il progetto nasce dalla lunga collaborazione professionale tra Jovine, Tartaglia e Caso.. Il trio intende esplorare diverse direzioni musicali oltre al ritmo reggae.. Valerio Jovine, Tartaglia Aneuro e Nicola Caso lanciano oggi su tutte le piattaforme digitali il singolo Me piace assai, un brano che nasce dalla consolidata collaborazione tra i tre artisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jovine, Tartaglia e Caso: il nuovo reggae tra impegno e radici

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