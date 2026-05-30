Trump deve togliere il suo nome dal Kennedy Center la decisione del giudice | È illegittimo L’ira del presidente Usa

Un giudice ha stabilito che il nome di Donald Trump deve essere rimosso dal Kennedy Center, considerando illegittima la sua presenza. La decisione riguarda sia la facciata dell’edificio che tutto il materiale di branding ufficiale. Il giudice ha emesso un’ordinanza che impone di eliminare il nome dell’ex presidente dagli spazi pubblici e dai materiali promozionali del centro culturale. La decisione è definitiva e non è prevista un’ulteriore possibilità di ricorso.

Il nome di Donald Trump sulla facciata del Kennedy Center e ogni materiale di branding ufficiale va rimosso. Lo ha stabilito il giudice federale Christopher R. Cooper della Corte distrettuale di Washington, che ha dichiarato « illegittima » la decisione del consiglio di amministrazione dell’istituzione culturale di aggiungere il nome del presidente americano all’intitolazione del celebre centro per le arti performative. Nella sua ordinanza di 94 pagine, Cooper ha sottolineato che la legge con cui il Congresso istituì il John F. Kennedy Center for the Performing Arts è inequivocabile: il centro è dedicato alla memoria del presidente John Fitzgerald Kennedy e soltanto il Congresso può modificarne la denominazione. 🔗 Leggi su Open.online

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Trump's Name Off Kennedy Center | MAGA Berlin Wall

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Il giudice ordina a Trump di togliere il suo maledetto nome dal Kennedy Center reddit

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