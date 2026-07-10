Una nuova fragranza firmata Max Mara sarà disponibile da agosto, con Florence Pugh come volto pubblicitario. L'azienda ha annunciato la collaborazione attraverso una nota ufficiale e i canali social, descrivendo l'attrice come rappresentante di una donna senza tempo, moderna e carismatica. La campagna fotografica e pubblicitaria vedrà Pugh protagonista, senza ulteriori dettagli sul prodotto.

L'annuncio è arrivato tramite una nota ufficiale e dai canali social del brand. «Florence incarna l’ideale Max Mara di donna straordinaria: senza tempo ma al tempo stesso profondamente al passo con i tempi, con i piedi per terra e carismatica» si legge sugli account ufficiali. L’attrice britannica, candidata all’Oscar, si è rapidamente affermata come uno dei talenti più avvincenti della sua generazione. Nota per la sua versatilità e l’intensità emotiva, ha ricevuto consensi internazionali per le sue interpretazioni nel cinema indipendente, e presto apparirà in diverse produzioni molto attese, consolidando ulteriormente la sua posizione di figura di spicco nel cinema contemporaneo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Florence Pugh è il volto della nuova fragranza firmata Max Mara (in arrivo il prossimo agosto)

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