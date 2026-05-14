La valle dell’Eden | Florence Pugh protagonista della nuova serie Netflix dal romanzo di John Steinbeck

Su Netflix debutta una nuova serie ispirata al romanzo di John Steinbeck, “La valle dell’Eden”, pubblicato nel 1952. La produzione porta sullo schermo la storia tratta dall’opera del premio Nobel, con Florence Pugh come protagonista. La serie si basa direttamente sul romanzo, che racconta le vicende di due famiglie e le tensioni tra i personaggi principali. La messa in onda è prevista a breve, senza ancora dettagli sulla data di uscita.

Arriva su Netflix una serie sul romanzo capolavoro del premio Nobel, John Steinbeck, “La valle dell'Eden”, pubblicato nel 1952. Una versione moderna di una storia generazionale che vede come protagonista l'attrice britannica Florence Pugh (Don't Worry Darling). “La valle dell'Eden”, in originale.🔗 Leggi su Today.it

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