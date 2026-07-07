L' attrice 30enne è ufficialmente la nuova testimonial della prima attesissima fragranza Max Mara nata dalla collaborazione con Shiseido
Un'attrice di 30 anni è diventata la nuova volto di una fragranza di Max Mara, realizzata in collaborazione con Shiseido. La campagna pubblicitaria segna il debutto della prima fragranza estiva della maison italiana, che combina lo stile sartoriale con l’eccellenza cosmetica giapponese. La scelta di questa attrice, nota per il suo stile senza compromessi, rappresenta un elemento chiave della strategia di comunicazione del brand.
I l capitolo più glam del beauty estivo ha un nuovo volto, una star bellissima e che non ama i compromessi. Con una mossa strategica che unisce lo stile sartoriale della maison italiana all’eccellenza cosmetica giapponese, Max Mara annuncia che Florence Pugh sarà la testimonial ufficiale della sua nuova e attesissima fragranza. Per essere la donna potente e disinvolta di Max Mara basta un cappotto. Sappiamo quale X Il profumo perfetto per il rientro. Il debutto, cerchiato in rosso sul calendario degli addetti ai lavori, è fissato per il prossimo 24 agosto 2026. Il primo, attesissimo frutto nato dall’accordo di licenza tra la maison emiliana e il colosso Shiseido, è un sodalizio inedito. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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