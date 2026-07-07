I l capitolo più glam del beauty estivo ha un nuovo volto, una star bellissima e che non ama i compromessi. Con una mossa strategica che unisce lo stile sartoriale della maison italiana all’eccellenza cosmetica giapponese, Max Mara annuncia che Florence Pugh sarà la testimonial ufficiale della sua nuova e attesissima fragranza. Per essere la donna potente e disinvolta di Max Mara basta un cappotto. Sappiamo quale X Il profumo perfetto per il rientro. Il debutto, cerchiato in rosso sul calendario degli addetti ai lavori, è fissato per il prossimo 24 agosto 2026. Il primo, attesissimo frutto nato dall’accordo di licenza tra la maison emiliana e il colosso Shiseido, è un sodalizio inedito. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice 30enne è ufficialmente la nuova testimonial della prima, attesissima fragranza Max Mara nata dalla collaborazione con Shiseido

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Max Mara celebra 75 anni di storia con la sfilata Resort 2027 a Shanghai e l'apertura della mostra The Max

Il club si dedicherà a maschi e femmine di età compresa tra i 5 e 12 anni. Subito la collaborazione con la Reggiana. È nata una nuova società: Pallacanestro AlbineaÈ stata ufficialmente costituita la società Pallacanestro Albinea, dedicata a bambini e bambine tra i 5 e i 12 anni.

Argomenti più discussi: Florence Pugh: da Lady Macbeth a Netflix, l'attrice inglese è la nuova testimonial della fragranza Max Mara; Florence Pugh è il volto del profumo più atteso di fine agosto; Pubblicità 2026, tutte le campagne e i nuovi spot in partenza.

Florence Pugh: da Lady Macbeth a Netflix, l'attrice inglese è la nuova testimonial della fragranza Max MaraRealizzata in collaborazione con Shiseido verrà lanciata il 24 agosto. L'attrice nata a Oxford è il volto della maison italiana per questo importante lancio ... corriere.it