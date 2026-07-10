Flash Inter | Curtis Jones obiettivo numero 1

L'Inter sta considerando l'acquisto di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, come priorità nel mercato. La strategia del club prevede di rinforzare prima la difesa e poi il centrocampo. La società ha messo nel mirino il giocatore, che ha 25 anni, e sta valutando le modalità di un possibile trasferimento. Al momento non sono stati annunci ufficiali o dettagli sulle trattative.

Prima la difesa, poi il centrocampo: le idee nerazzurre sul mercato sono chiare come quella di puntare sul 25enne del Liverpool. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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