L’Inter ha stabilito una cifra per l’acquisto di Curtis Jones, centrocampista inglese. Sono stati avviati nuovi contatti tra le parti coinvolte per discutere la possibile operazione.

di Stefano Cori Curtis Jones è nel mirino dell’Inter, le cifre per l’acquisto del calciatore inglese. Siamo oltre ai 20 milioni di euro. In questi giorni ci sono stati contatti tra l’Inter e il Liverpool per Curtis Jones. Il centrocampista inglese è un obiettivo di mercato per i nerazzurri. Può andare a rinforzare il reparto in vista della prossima stagione. La trattativa, dopo gli ultimi dialoghi avvenuti ieri, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe raggiunto uno stato ancor più avanzato. Potrebbe essere lui il primo acquisto per mister Cristian Chivu, che a centrocampo ha anche strappato il rinnovo di Mkhitaryan. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Il club nerazzurro avrebbe stanziato come cifra per l’acquisto 22 milioni di euro che con i bonus potrebbero raggiungere circa i 25 milioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Curtis Jones obiettivo per l’Inter, nuovi contatti: stanziata la cifra per l’acquisto per il giocatore inglese

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L’Inter piomba su Curtis Jones per il centrocampo: vertice di mercato e sì del giocatoreL'Inter ha ripreso i contatti con il Liverpool per ingaggiare Curtis Jones, centrocampista britannico, durante la sessione estiva di mercato.

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[GdS] L'Inter si avvicina sempre di più a Curtis Jones: c'è stato un altro contatto tra i dirigenti del mercato dei Nerazzurri e quelli dei Reds. I Nerazzurri sono disposti ad arrivare fino a 25 milioni con i bonus. Tuttavia, l'Inter vuole stabilire una bassa percentuale d reddit

Curtis Jones è un obiettivo molto quotato dei nerazzurri: già vicino a gennaio, lui aveva aperto. L'Inter c'è ancora ed è pronta ad attaccare: dipenderà tutto dal prezzo che farà il Liverpool per lui, in scadenza nel '27 ed è lontanissimo dal rinnovo @FabrizioRom x.com

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