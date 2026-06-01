Il club ha messo nel mirino Curtis Jones, ma l’occasione più concreta è Julian Brandt, che arriverà a parametro zero. Il centrocampista tedesco ha un contratto in scadenza e offre qualità ed esperienza. Le statistiche mostrano un giocatore con capacità offensive e capacità di creare gioco. La trattativa si concentra sulla possibilità di ingaggiarlo senza costi di trasferimento. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l’interesse rimane forte.

di Lorenzo Vezzaro I centrocampista Julian Brandt rappresenta il profilo ideale a parametro zero per qualità ed esperienza: le statistiche del tedesco. Calciomercato Inter news: i nerazzurri hanno individuato in Curtis Jones del Liverpool l’obiettivo prioritario per il centrocampo, con una trattativa già felicemente avviata. Accanto ai movimenti ufficiali per il talento inglese, c’è un altro nome che potrebbe fare al caso dei nerazzurri e che non è ancora emerso: Julian Brandt. Il tedesco rappresenta un’opportunità strategica clamorosa, ideale per portare qualità, leadership e soprattutto esperienza internazionale nello scacchiere di Cristian Chivu a parametro zero. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Calciomercato Inter, l’obiettivo è Curtis Jones ma l’occasione d’oro si chiama Julian Brandt

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