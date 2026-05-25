La nazionale italiana di calcio femminile ha annunciato le convocazioni per le ultime due partite di qualificazione ai Mondiali 2027 contro Serbia e Svezia. Le gare rappresentano l'ultima occasione per mantenere aperta la possibilità di accesso diretto alla fase finale del torneo. Le partite si svolgeranno nelle prossime settimane, con la squadra che si prepara a disputare gli incontri decisivi nel girone di qualificazione.

Due partite per tenere vivo il sogno dell’accesso diretto ai Mondiali 2027. La Nazionale italiana di calcio femminile si prepara ad affrontare gli ultimi impegni del girone di qualificazione, con un margine d’errore ormai ridottissimo. Le azzurre saranno impegnate venerdì 5 giugno all’Arena Garibaldi di Pisa contro la Serbia (calcio d’inizio alle 18.15, diretta Rai 2) e martedì 9 giugno a Göteborg, dove le attende il confronto con la Svezia al Gamla Ullevi Stadium (ore 19, Rai 2). La situazione del Gruppo 1 non lascia spazio a troppi calcoli. In vetta c’è la Danimarca, avanti di un punto sulla Svezia e di tre sull’Italia. Per conquistare il... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, le convocate dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2027 contro Serbia e Svezia

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Danimarca-Italia 0-0 | Femminile | Qualificazioni Mondiali 2027

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