Fiumicino cambiano gli orari del Ponte 2 Giugno | quando si alza e quanto dura lo stop

A Fiumicino, da lunedì 13 luglio al 14 settembre 2026, gli orari di sollevamento del Ponte “2 Giugno” e della passerella pedonale subiranno modifiche. Le nuove disposizioni riguardano i momenti in cui i due ponti saranno sollevati e resteranno in posizione elevata. I cambiamenti temporanei si applicano per tutto il periodo indicato, senza specificare gli orari esatti di sollevamento. La modifica riguarda sia il ponte che la passerella pedonale, entrambi soggetti a questa variazione temporanea.

Fiumicino, 10 luglio 2026 – Cambiano gli orari di sollevamento del Ponte “2 Giugno” e della passerella pedonale. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da lunedì 13 luglio e resteranno valide fino al 14 settembre 2026. Il sollevamento è previsto due volte al giorno, alle 10.00 e alle 20.00, nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica e nei giorni festivi. I nuovi orari del Ponte 2 Giugno. Le operazioni si svolgeranno nei seguenti giorni: Gli orari fissati sono: Ogni sollevamento avrà una durata indicativa di 15 minuti. Cosa cambia per automobilisti e pedoni. Durante le operazioni potranno verificarsi brevi interruzioni alla circolazione sul ponte e sulla passerella pedonale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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