Durante il ponte del 2 giugno, gli ambulatori e i servizi di assistenza sanitaria territoriale hanno modificato gli orari di apertura. La riorganizzazione mira a garantire servizi ai cittadini e a ridurre il flusso nei Pronto soccorso. Nessuna chiusura totale, ma aperture temporanee e orari ridotti rispetto ai giorni normali. La decisione riguarda diverse strutture sanitarie per garantire continuità di assistenza durante il periodo festivo.

Nel ponte della Festa della Repubblica, la sanità territoriale si riorganizza per garantire assistenza ai cittadini e, al tempo stesso, evitare il sovraccarico dei Pronto soccorso. Nei giorni prefestivi e festivi, quando non sono in servizio i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, restano infatti attivi diversi punti di continuità assistenziale per i bisogni sanitari indifferibili ma non urgenti. L’Azienda sanitaria ricorda che il Pronto soccorso va riservato alle emergenze, mentre per le altre situazioni è possibile rivolgersi ai servizi territoriali gratuiti. Il Cau di Imola, in via Caterina Sforza 3 (palazzina di fronte al Centro prelievi), sarà operativo tutti i giorni dalle 8 alle 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cau e ambulatori, gli orari nel ponte del 2 Giugno

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