Fiumicino aperture estive del Ponte 2 Giugno e della passerella | orari e giorni

Durante il periodo del Ponte 2 Giugno, la passerella pedonale e il ponte saranno aperti secondo orari specifici e giorni stabiliti. Le aperture sono previste per tutta la durata delle festività estive, con dettagli sugli orari e i giorni disponibili presso le fonti ufficiali. La gestione degli accessi sarà organizzata in modo da garantire l’utilizzo pubblico durante il periodo di maggiore afflusso. Non sono state comunicate eventuali variazioni o restrizioni temporanee.

Fiumicino, 29 maggio 2026 – Aperture estive programmate per il Ponte 2 Giugno e la passerella pedonale. Dal 9 giugno al 14 settembre 2026, le strutture saranno aperte per consentire il transito delle unità navali secondo il calendario stabilito dall’ordinanza sindacale. Le aperture sono previste nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica e festivi, negli orari delle 8 e delle 20. Le operazioni avranno una durata indicativa di circa 15 minuti. Durante le manovre sarà interdetto il traffico veicolare e pedonale sul ponte e sulla passerella. Saranno inoltre attivati i dispositivi di sicurezza, con l’assistenza della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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