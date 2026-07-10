L'Agenzia delle Entrate ha avviato aperture straordinarie pomeridiane delle sue sedi e servizi online per tutto il mese. L’obiettivo è facilitare richieste di cartelle di pagamento, rimborsi e altre pratiche fiscali. Le aperture si svolgono in orario post-lavorativo per agevolare i contribuenti e i professionisti che li assistono. L’iniziativa riguarda sia le sedi fisiche sia i servizi digitali, con orari estesi rispetto al normale. La misura riguarda tutte le regioni e si svolge anche nel weekend.

L’agenzia delle Entrate rafforza ulteriormente i servizi a contribuenti e professionisti che li assistono. Parte l’operazione aperture pomeridiane al pubblico che è stata oggetto di interlocuzioni soprattutto con le categorie professionali, con in prima fila i commercialisti guidati da Elbano de Nuccio e i consulenti del lavoro con al vertice Rosario De Luca. Un’operazione destinata a coinvolgere fino a 160 sedi territoriali e che garantirà una doppia apertura pomeridiana a settimana: una in presenza e l’altra in modalità da remoto (assistenza da remoto e in videoconferenza). La sperimentazione ha già un’ipotesi di partenza con le direzioni regionali che dovranno garantire lo start al massimo entro il 1° settembre. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Fisco, le Entrate aprono il pomeriggio in sede e online: richieste dalle cartelle ai rimborsi

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