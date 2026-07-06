Fisco | Aentrate-Riscossione ' nessuna ondata cartelle di pagamento attività ordinaria' **

L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha confermato che non ci sono state ondate di notifiche di cartelle di pagamento o atti di pignoramento. L'attività prosegue normalmente, senza aumenti significativi rispetto al passato. La comunicazione arriva in risposta a notizie di stampa che avevano segnalato un possibile incremento di queste pratiche. L'agenzia sottolinea che la situazione rimane sotto controllo e che le operazioni di riscossione procedono senza interruzioni.

Roma, 6 lug.(Adnkronos) - In riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, Agenzia delle entrate-Riscossione precisa che "non si è registrato alcun picco. Al contrario, per entrambe le attività, si tratta di numeri assolutamente ordinari, in linea con l'anno precedente". Inoltre "nel prossimo mese di agosto è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento proprio per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - **Fisco: A.entrate-Riscossione, 'nessuna ondata cartelle di pagamento, attività ordinaria'**

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