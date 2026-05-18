L'Agenzia delle Entrate aggiorna CIVIS il canale online per parlare con il Fisco | tutte le novità

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato CIVIS, il canale online che permette ai contribuenti di comunicare con il Fisco senza recarsi di persona agli sportelli. La novità principale riguarda la possibilità di inviare una seconda richiesta di assistenza per il riesame di pratiche respinte, utilizzando anche un nuovo intermediario. Questo cambiamento mira a semplificare le procedure e offrire un supporto più accessibile tramite il portale digitale. Le modifiche sono state comunicate attraverso un aggiornamento ufficiale dell'Agenzia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'Agenzia delle Entrate aggiorna il canale CIVIS per comunicare online senza recarsi agli sportelli: ora i contribuenti possono inviare una seconda richiesta di assistenza per il riesame delle pratiche respinte, anche tramite un nuovo intermediario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

US Citizenship New Rules: TRUMP APPROVES NEW US IMMIGRATION RULES AS OF January 2026

Video US Citizenship New Rules: TRUMP APPROVES NEW US IMMIGRATION RULES AS OF January 2026

Sullo stesso argomento

Bonus domotica 2026, le novità dell’Agenzia delle Entrate per la casa smart: requisiti e spese ammesseLe spese per la domotica fanno parte dei costi coperti dall'Ecobonus, la detrazione (al 50% per le prime case, al 36% per tutte le altre e al 65% per...

Leggi anche: 730 precompilato 2026, online da oggi sul sito dell'Agenzia delle Entrate: scadenze e novità, la guida

l agenzia delle entrateTruffa dei falsi rimborsi fiscali: l’Agenzia delle Entrate lancia l’allarme. Come difendersi?Per l’ennesima volta il cybercrimine lancia una campagna di phishing a tema Agenzia delle entrate, in questo caso millantando rimborsi fiscali inesistenti. repubblica.it

l agenzia delle entrateL’Agenzia delle Entrate aggiorna CIVIS, il canale online per parlare con il Fisco: tutte le novitàL’Agenzia delle Entrate aggiorna il canale CIVIS per comunicare online senza recarsi agli sportelli: ora i contribuenti possono inviare una seconda richiesta di assistenza per il riesame delle ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web