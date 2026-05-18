L'Agenzia delle Entrate aggiorna CIVIS il canale online per parlare con il Fisco | tutte le novità

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato CIVIS, il canale online che permette ai contribuenti di comunicare con il Fisco senza recarsi di persona agli sportelli. La novità principale riguarda la possibilità di inviare una seconda richiesta di assistenza per il riesame di pratiche respinte, utilizzando anche un nuovo intermediario. Questo cambiamento mira a semplificare le procedure e offrire un supporto più accessibile tramite il portale digitale. Le modifiche sono state comunicate attraverso un aggiornamento ufficiale dell'Agenzia.

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