Famiglie in Festa | a Casavatore una giornata dedicata ai bambini

A Casavatore si svolge una giornata dedicata ai bambini, con attività di gioco e condivisione. L’evento si rivolge alle famiglie e mira a coinvolgere i più piccoli in diverse iniziative. La giornata si svolge in un contesto aperto, con spazi e momenti pensati appositamente per i bambini e le loro famiglie. Non sono stati forniti dettagli su orari o programmi specifici.

“Famiglie in Festa”: a Casavatore una giornata dedicata al gioco, ai bambini e alla condivisione. Casavatore si prepara ad accogliere una giornata speciale all’insegna del divertimento, della creatività e della socialità con “Famiglie in Festa – La Valle dei Giochi”, il festival dedicato all’infanzia e alla famiglia che si terrà il prossimo 30 maggio 2026 presso il Parco Petrucci, in via Meucci. L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale e inserito nel cartellone degli eventi metropolitani 20252026, punta a riportare al centro il valore dello stare insieme attraverso il gioco sano e condiviso. Un’iniziativa pensata per grandi e piccoli, capace di trasformare il parco cittadino in un vero e proprio spazio di incontro, sorrisi e partecipazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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