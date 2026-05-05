Mobilità sostenibile dedicata ai più piccoli a Messina arriva Bimbimbici

A Messina si svolge per la prima volta l’evento Bimbimbici, dedicato alla promozione della mobilità sostenibile tra i bambini. L’iniziativa è inserita nel calendario nazionale della Fiab e mira a sensibilizzare i più giovani sull’uso di mezzi di trasporto ecologici. La manifestazione coinvolge famiglie e scuole, offrendo un’occasione di incontro e di educazione ambientale nel centro città.

Per la prima volta a Messina arriva Bimbimbici, l’evento dedicato alla mobilità sostenibile e ai più piccoli, inserito nel calendario nazionale della Fiab. L’appuntamento è fissato per domenica 10 maggio, dalle ore 10 alle 12, presso la Passeggiata a mare. La manifestazione prevede gincane e.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Piedibus, boom di “patentini”: premiati i piccoli campioni della mobilità sostenibileGrande partecipazione per il “patentino Piedibus”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per incentivare tra i più piccoli gli... “La magica notte dei pupazzi”, iniziativa dedicata ai più piccoli a VillafrancaA Villafranca torna “La magica notte dei pupazzi”, iniziativa dedicata ai più piccoli in programma venerdì 10 aprile, dalle 20 alle 21. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Trasporti, assessore Robotti: Design universale essenziale per una mobilità inclusiva; Bridgestone presenta il suo primo pneumatico per camper, il Duravis Camper All Season; Piemonte capofila nella mobilità sostenibile, al via il corso per i nuovi Mobility Manager; Verso la mobilità sostenibile - Il giardino di Albert - Play RSI. Fiab critica la mobilità di Arezzo: Incentiva solo il traffico. Ecco il documento per il futuro sindacoLa Federazione degli amici della bici ha elencato le azioni importanti che la prossima amministrazione dovrà mettere in campo per una mobilità sicura e sostenibile ... arezzonotizie.it Mobilità sostenibile, FNM rilancia. Pili: Servizi su misura e idrogeno per guidare il cambiamentoTask Force Italia apre un focus sulla trasformazione della mobilità verso modelli integrati, sostenibili e inclusivi. Nell’intervista a Francesca Pili di FNM Group emerge come personalizzazione dei se ... ansa.it Sei percorsi ciclabili regionali attraversano Varese, la Lombardia punta sulla mobilità sostenibile. - facebook.com facebook Monopattini, assicurazione obbligatoria e città impreparate: la mobilità sostenibile rischia di diventare un lusso x.com