firenze presentato il nuovo fascicolo di nuova antologia

A Firenze, Villa Vittoria Cultura ha presentato il secondo fascicolo del 2026 di Nuova Antologia, edito da Polistampa. La pubblicazione copre il periodo aprile-giugno e include vari contributi.

Firenze, 10 luglio 2026 - Villa Vittoria Cultura ha ospitato la presentazione del fascicolo aprile-giugno di Nuova Antologia, edita da Polistampa, il secondo dell’anno 2026. L’iniziativa, realizzata a quattro mani con la Fondazione Spadolini Nuova Antologia Ets, è stata l’occasione per approfondire alcuni dei contributi contenuti nell’ultimo numero e per confermare il ruolo della rivista come luogo di dialogo tra memoria storica e questioni contemporanee. L’incontro sarà aperto dai saluti di Giovanni Fittante, presidente di Villa Vittoria Cultura, e Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Sono seguiti gli interventi di Giovanni Cipriani - dedicato a “L’impegno risorgimentale di Giovanni Sebastiano Frosali”, e Fabrizio Ricciardelli, che ha affrontato la questione de “Le parole della libertà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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