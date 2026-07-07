firenze cipriani e ricciardelli presentano il fascicolo di nuova antologia

Notizia in breve

Due giornalisti hanno consegnato un fascicolo di Nuova Antologia a una biblioteca fiorentina. La rivista, fondata nel 1866, si dedica a analizzare il periodo attuale attraverso approfondimenti e articoli. La presentazione si è svolta in una sala dedicata alla cultura, con la presenza di diversi addetti ai lavori e studiosi. Il fascicolo include pezzi di analisi e riflessioni sul presente, senza indicare autori specifici.