Firenze Cipriani e Ricciardelli presentano il fascicolo di Nuova Antologia
Due giornalisti hanno consegnato un fascicolo di Nuova Antologia a una biblioteca fiorentina. La rivista, fondata nel 1866, si dedica a analizzare il periodo attuale attraverso approfondimenti e articoli. La presentazione si è svolta in una sala dedicata alla cultura, con la presenza di diversi addetti ai lavori e studiosi. Il fascicolo include pezzi di analisi e riflessioni sul presente, senza indicare autori specifici.
Firenze, 7 luglio 2026 – È una rivista che racconta un’epoca, la nostra, continuando a interrogare il presente. Nuova Antologia nasce nel 1866, nel clima culturale dell’Italia appena unita, ed è il trimestrale italiano che ha accompagnato oltre un secolo e mezzo di storia nazionale, offrendo uno spazio di confronto tra letteratura, politica, scienza, società, arte e pensiero civile. Mercoledì 8 luglio 2026 alle ore 18,30, Villa Vittoria Cultura ospiterà la presentazione del fascicolo aprile-giugno di Nuova Antologia, edita da Polistampa, il secondo dell’anno 2026. L’iniziativa, realizzata a quattro mani con la Fondazione Spadolini Nuova... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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