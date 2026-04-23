Valorizzazione e l’accessibilità di un bene presentato a Firenze SGPI01 | un nuovo sistema di certificazione promosso dagli Stati Generali del patrimonio italiano e Certiquality

A Firenze si è presentato un nuovo sistema di certificazione dedicato al patrimonio culturale, promosso dagli Stati Generali del patrimonio italiano e da Certiquality. L’obiettivo è migliorare la gestione di beni culturali, combinando la valorizzazione economica con la tutela, la conservazione e un’accessibilità più sicura per il pubblico. L’iniziativa mira a favorire un approccio integrato che coinvolge diversi aspetti della tutela e della fruizione del patrimonio.

Promuovere una gestione eccellente e integrata del patrimonio culturale, capace di coniugare valorizzazione economica, tutela, conservazione e fruizione pubblica in sicurezza. È questo l’obiettivo di SGPI01:2024, il nuovo standard promosso da Certiquality e dagli Stati Generali del Patrimonio.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Notizie correlate

Riforma del sostegno (decreto 62): cambierà il PEI? Cosa devono fare le famiglie col nuovo sistema di certificazione? Il Punto di Walter MiceliNel corso della puntata di Diritto in Cattedra (Orizzonte Scuola), il confronto tra il conduttore Francesco Bunetto e l’avvocato Walter Miceli ha...

Carnevale di Larino: maltempo sconfitto, successo di pubblico e valorizzazione del patrimonio culturale molisano.Il Carnevale di Larino sfida il maltempo e celebra la sua tradizione secolare Larino, nel cuore del Molise, ha vissuto un fine settimana di festa e...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Al via in municipio gli Stati generali del turismo regionale; Rivoluzione urbana a Bari: accordo con l'Università di Firenze per disegnare la città del futuro; Stati Generali del Turismo a Caserta: rilanciare il territorio attraverso il patrimonio; Campania, M5S. Aveta presenta in Consiglio la proposta di legge per le aree interne.

L'UE vuole garantire l'accessibilità per le persone disabili, ecco comeIl Parlamento Europeo approva il testo della direttiva per l'adozione dell'Atto Europeo di Accessibilità, vediamo cosa contiene e quando potrebbe entrare in vigore Secondo le stime dell'Unione Europea ... disabili.com

Stati Generali dello Spettacolo: Musica e arte accessibili a tutti, non più elitariLa plenaria, nei tre giorni di dibattito a Roma, ha raccolto e rilanciato i temi quali il Codice dello Spettacolo e l’accessibilità, la Tax Credit e l’impatto dell’A.I., l’economia della cultura e gli ... tg24.sky.it

Caserta. Successo per gli Stati Generali del Turismo di Confindustria. Marziale: "Confronto fondamentale per il futuro del settore" - facebook.com facebook