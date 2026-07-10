Firenze nella morsa dell’afa | bollino rosso e temperature alte anche di notte
Firenze ha registrato temperature elevate anche durante la notte, con il bollino rosso per l’ondata di caldo africano che interessa la Toscana. La città ha raggiunto valori molto alti, mantenendo condizioni di forte afa. Le temperature massime sono state superiori ai 35 gradi, mentre le minime sono rimaste sopra i 20 gradi. L’emergenza caldo prosegue senza segnali di miglioramento immediato, influenzando la vivibilità e le attività quotidiane nella zona.
FIRENZE – L’ondata di caldo africano non molla la presa sulla Toscana e Firenze si conferma una delle città più colpite dall’emergenza afa. Il nuovo bollettino emesso dal ministero della Salute ha infatti confermato il codice rosso – il livello di allerta più elevato – per tre giornate consecutive fino a domani (11 luglio) Secondo le previsioni e i dati diffusi in una nota da Palazzo Vecchio, la colonnina di mercurio farà registrare temperature percepite massime fino a 36 gradi per l’intero ciclo dei tre giorni. Nel dettaglio delle ore più calde, il termometro toccherà i 34 gradi nelle giornate di giovedì e venerdì, per poi assestarsi sui 33 gradi nella giornata di sabato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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