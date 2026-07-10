Firenze nella morsa dell’afa | bollino rosso e temperature alte anche di notte

Notizia in breve

Firenze ha registrato temperature elevate anche durante la notte, con il bollino rosso per l’ondata di caldo africano che interessa la Toscana. La città ha raggiunto valori molto alti, mantenendo condizioni di forte afa. Le temperature massime sono state superiori ai 35 gradi, mentre le minime sono rimaste sopra i 20 gradi. L’emergenza caldo prosegue senza segnali di miglioramento immediato, influenzando la vivibilità e le attività quotidiane nella zona.