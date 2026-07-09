Firenze nella morsa del caldo | bollino rosso fino a sabato 11 Weekend bollente

Firenze resta sotto il bollino rosso fino a sabato 11 luglio, con l’anticiclone subtropicale che si rafforza. Il Ministero della Salute ha confermato il livello 3 di rischio per giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11, indicando condizioni di elevato pericolo per la salute legato alle alte temperature. Le temperature massime sono previste in aumento, influenzando le attività quotidiane e le condizioni di benessere della popolazione.

FIRENZE – L’anticiclone subtropicale si rinforza e punta su Firenze, dove resta il codice rosso per il caldo. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma il livello 3 per le giornate di giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 luglio 2026, con condizioni di elevato rischio per gli effetti delle alte temperature sulla salute. Le temperature percepite massime sono previste fino a 36 gradi in tutte e tre le giornate. Nelle ore più calde il termometro potrà raggiungere i 34 gradi giovedì e venerdì e i 33 gradi sabato, mentre le temperature del mattino resteranno elevate, comprese tra 24 e 25 gradi, contribuendo ad aumentare il disagio bioclimatico. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Firenze nella morsa del caldo: emergenza, turismo in calo e lavoratori in difficoltà - Agorà Estate

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