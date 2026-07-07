Una nuova ondata di caldo intenso sta colpendo l'Italia con l'arrivo di un anticiclone nordafricano. Martedì, dodici città sono state classificate con il bollino giallo a causa delle alte temperature. Il giorno successivo, nove di queste città sono passate al livello arancione, segnando un aumento del disagio. Tra le città colpite ci sono Bologna, Firenze, Milano, Venezia e Torino.

La tregua, se così si può chiamare, è durata poco. Con l'arrivo dell'anticiclone nordafricano, piomba sull'Italia una nuova ondata di caldo torrido. Martedì sono 12 le città da bollino giallo, mercoledì saranno 9 quelle con il bollino arancione: Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Ma i termometri hanno già raggiunto picchi di 34-35 gradi in molte zone del centro-nord e della Sardegna. L'afa inizia a farsi sentire anche la sera, con temperature superiori ai 20 gradi, tipiche delle zone tropicali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Caldo record, l'Italia nuovamente nella morsa dell'afa: dodici città da bollino giallo

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