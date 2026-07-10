Firenze il ritorno alla normalità dopo la tre giorni di lavoro sul Ponte al Pino | l' Italia dei treni è di nuovo unita

Dalle 4 di venerdì 10 luglio, la circolazione ferroviaria tra Santa Maria Novella e Campo di Marte è ripresa regolarmente dopo tre giorni di lavori sul cavalcaferrovia di Ponte al Pino. La tratta era stata temporaneamente chiusa per consentire la sostituzione dell’infrastruttura. La riapertura permette di ripristinare il normale servizio tra le due stazioni, dopo le interruzioni causate dai lavori iniziati mercoledì.

L’Italia ferroviaria torna unita. Dalle 4 di venerdì 10 luglio è ripresa regolarmente la circolazione ferroviaria tra Santa Maria Novella e Campo di Marte, al termine della prima fase dei lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino. Con la riapertura della linea si chiudono quattro giorni di stop che hanno impattato sulla mobilità ferroviaria e stradale dell’area fiorentina, con un piano straordinario di navette, assistenza ai viaggiatori e cambi alla viabilità predisposto da Rete ferroviaria italiana insieme a Comune, Regione, Protezione civile e aziende del trasporto. Il bilancio dei giorni di interruzione è nel complesso positivo. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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