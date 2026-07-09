Smontaggio Ponte al Pino a Firenze ripartono i treni | il bilancio di tre giorni in vista dell’altro round di stop

Da corrierefiorentino.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo tre giorni di stop, i treni riprendono a circolare tra Santa Maria Novella e Campo di Marte. Le operazioni di smontaggio del vecchio cavalcaferrovia di Ponte al Pino si sono concluse alle 4 di questa notte. La linea era rimasta interrotta dalla notte tra domenica e lunedì. Nei prossimi giorni, è previsto un nuovo intervento che potrebbe causare ulteriori sospensioni.

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Ultimo giorno con l’Italia ferroviaria divisa in due. Giovedì 9 luglio, nella notte alle 4, al termine delle operazioni di smontaggio del vecchio cavalcaferrovia di Ponte al Pino, riaprirà la circolazione tra Santa Maria Novella e Campo di Marte, interrotta dalla notte tra domenica e lunedì. E  arrivata anche un’altra notizia: la passerella provvisoria è stata riaperta in anticipo, dopo la rimozione delle tre sezioni del ponte che interferivano con l’attraversamento. Proseguono intanto le demolizioni delle spalle del cavalcaferrovia, mentre tra il 26 e il 30 luglio la linea sarà ancora interrotta per consentire il varo del nuovo impalcato. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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