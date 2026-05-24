Rissa nei pressi della stazione | paura tra i passanti interviene la polizia municipale
Alle 20.30 di ieri sera a Battipaglia, alcuni stranieri si sono affrontati in una rissa nei pressi della stazione ferroviaria. La scena ha suscitato panico tra i passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia municipale per sedare la lite e riportare la calma. Non sono stati segnalati feriti o coinvolgimenti di altre persone. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dello scontro.
Momenti di tensione nella serata di ieri a Battipaglia, dove intorno alle 20.30 si è verificato un episodio di violenza tra alcuni stranieri nei pressi della stazione ferroviaria. La rissa è avvenuta in una zona particolarmente frequentata, nelle vicinanze di un supermercato, in un orario in cui. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Rissa e coltellate alla stazione: arrestati quattro nordafricani
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