L' Abruzzo apre una nuova finestra sul mondo e Hong Kong un hub strategico per il turismo d' eccellenza FOTO

Da chietitoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la missione in Giappone, una delegazione abruzzese composta dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia e dalla Regione Abruzzo – Dipartimento turismo, con l’aiuto di un’agenzia di sviluppo, ha visitato Hong Kong. La visita ha segnato l’apertura di un collegamento tra la regione e il mercato asiatico, con l’obiettivo di promuovere il turismo e le attività locali in questa area strategica.

Dopo il successo della missione in Giappone, la delegazione abruzzese formata da Camera di Commercio Chieti Pescara, Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia e Regione Abruzzo – Dipartimento turismo, con il supporto di Agenzia di sviluppo, ha fatto tappa a Hong Kong, aprendo una nuova e.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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