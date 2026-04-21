L' Abruzzo apre una nuova finestra sul mondo a Hong Kong un hub strategico per il turismo d' eccellenza FOTO

L'Abruzzo ha annunciato l'apertura di una nuova finestra sul mercato internazionale, con una presenza a Hong Kong. La delegazione regionale, composta dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara, dalla Camera del Gran Sasso d’Italia e dalla Regione Abruzzo, Dipartimento turismo, ha visitato la città dopo aver partecipato a una missione in Giappone. Al loro fianco anche un'agenzia di sviluppo locale. L'obiettivo è promuovere il turismo e le eccellenze abruzzesi nel territorio asiatico.

Dopo il successo della missione in Giappone, la delegazione abruzzese formata da Camera di Commercio Chieti Pescara, Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia e Regione Abruzzo – Dipartimento turismo, con il supporto di Agenzia di sviluppo, ha fatto tappa a Hong Kong, aprendo una nuova e.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate L'Abruzzo apre una nuova finestra sul mondo e Hong Kong, un hub strategico per il turismo d'eccellenza [FOTO]Dopo il successo della missione in Giappone, la delegazione abruzzese formata da Camera di Commercio Chieti Pescara, Camera di Commercio del Gran... L’eccellenza abruzzese conquista l’Asia: 6 imprese verso Hong KongSei realtà imprenditoriali abruzzesi, custodi di un saper fare artigianale che attraversa i confini, si preparano a sbarcare ad Hong Kong per la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Abruzzo in vetrina in Giappone, cresce l’interesse turistico; InnoEX e Electronics Fair, a Hong Kong le vetrine internazionali dell'innovazione cinese; L’Abruzzo va dritto al cuore (del Giappone); Phenomena 2026, moda e gioielli di imprese al femminile ad Hong-Kong. Hong Kong si apre all'ItaliaPer le aziende italiane si apre una nuova possibilità: quotarsi alla borsa di Hong Kong. Il locale Stock Exchange ha infatti riconosciuto l'Italia come «giurisdizione ammessa ai fini della quotazione» ... milanofinanza.it Borsa: Hong Kong negativa, apre a -0,57%La Borsa di Hong Kong apre gli scambi in territorio negativo: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,57%, a 25.946,05 punti. L'indice Composite di Shanghai segna una flessione dello 0,09% a ... ansa.it La #Juve all'Hong Kong Football Festival 2026: il 5 agosto sfida al Chelsea per l'Herbalgy Trophy x.com La Juventus vola ad Hong Kong! I bianconeri hanno ufficializzato la partecipazione all’Hong Kong Football Festival 2026, aggiungendo una nuova tappa al Summer Tour powered by Jeep Il torneo si disputerà al nuovo Kai Tak Stadium, impianto facebook