L' Abruzzo apre una nuova finestra sul mondo a Hong Kong un hub strategico per il turismo d' eccellenza FOTO

Da chietitoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Abruzzo ha annunciato l'apertura di una nuova finestra sul mercato internazionale, con una presenza a Hong Kong. La delegazione regionale, composta dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara, dalla Camera del Gran Sasso d’Italia e dalla Regione Abruzzo, Dipartimento turismo, ha visitato la città dopo aver partecipato a una missione in Giappone. Al loro fianco anche un'agenzia di sviluppo locale. L'obiettivo è promuovere il turismo e le eccellenze abruzzesi nel territorio asiatico.

Dopo il successo della missione in Giappone, la delegazione abruzzese formata da Camera di Commercio Chieti Pescara, Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia e Regione Abruzzo – Dipartimento turismo, con il supporto di Agenzia di sviluppo, ha fatto tappa a Hong Kong, aprendo una nuova e.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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