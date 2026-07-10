Fiorentina mercato da big | tre colpi per riscattare la disastrosa stagione

La Fiorentina sta portando avanti un mercato di alto livello con l’obiettivo di migliorare la rosa dopo una stagione negativa. Sono stati definiti tre acquisti importanti, senza specificare i nomi, per rafforzare la squadra. La società ha deciso di investire in giocatori di livello internazionale, puntando a cambiare l’andamento della squadra nella prossima stagione. Non sono stati divulgati dettagli sui costi o le tempistiche degli acquisti. La strategia mira a rinforzare il reparto offensivo e difensivo.

La Fiorentina intende riscattarsi dopo una stagione disastrosa: mercato da big per i gigliati, tre colpi da non sottovalutare. La Fiorentina non intende fermarsi, e dopo aver sistemato la difesa e messo le mani su Viery, promettente difensore centrale arrivato dal Gremio per 13 milioni più bonus, e Radu Dragusin, difensore del Tottenham arrivato in prestito oneroso a 1,5 milioni, con riscatto al verificarsi di determinate condizioni fissato a 17,5, ha messo a segno un altro importante colpo di mercato. – serieanews Nella sorpresa generale, Fabio Paratici ha chiuso l’accordo per l’acquisto di Arthur Atta, talentuoso centrocampista dell’Udinese messosi in mostra per la sua grande fisicità combinata a importanti doti tecniche. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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