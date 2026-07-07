Mercato Serie A | nuovi colpi e rivoluzione totale per le big
Le squadre di Serie A hanno iniziato a muoversi sul mercato con acquisti e cambi di rosa. Il Milan ha aggiunto giocatori come Amorim e Ramos, mentre l’Inter ha confermato Provedel tra i pali e si è confrontata con il Como per Chalobah. La Juventus si concentra sul rafforzamento della rosa con investimenti sui giovani talenti.
Il mercato è iniziato e le squadre di Serie A stanno già muovendo i primi passi: il Milan lancia Amorim e Ramos, l’Inter risponde partendo dalla certezza tra i pali con Provedel e sfida il Como per Chalobah, mentre la Juventus punta tutto sui giovani. Milan, parte l’era Amorim: Ramos guida l’attacco, si chiude per Gila. Il nuovo tecnico portoghese, Ruben Amorim, ha preso in mano la squadra per imporre il suo calcio ad alta intensità. Il primo regalo per lui arriva dal PSG: ufficiale Gonçalo Ramos per circa 75 milioni (contratto fino al 2031). Nel primo pomeriggio si è sbloccato definitivamente l’ accordo con la Lazio per Mario Gila. Un’operazione da 30 milioni, bonus inclusi, che accontenta Lotito, vincolata dal 50% dell’incasso da girare al Real Madrid. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Mercato MilanCardinale ha Deciso! Colpi Top per Allegri!
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