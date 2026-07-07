Mercato Serie A | nuovi colpi e rivoluzione totale per le big

Notizia in breve

Le squadre di Serie A hanno iniziato a muoversi sul mercato con acquisti e cambi di rosa. Il Milan ha aggiunto giocatori come Amorim e Ramos, mentre l’Inter ha confermato Provedel tra i pali e si è confrontata con il Como per Chalobah. La Juventus si concentra sul rafforzamento della rosa con investimenti sui giovani talenti.