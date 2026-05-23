L'Inter ha pianificato una cessione di tre giocatori di spicco per circa 135 milioni di euro, puntando a rafforzare il mercato estivo. La società ha identificato i profili di alcuni big come parte della strategia di vendita. Contestualmente, l'iniezione di liquidità da parte di Oaktree mira a sostenere le operazioni di mercato e il rafforzamento della rosa. La decisione di vendere è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui nomi o sulle tempistiche.

? Punti chiave Chi sono i tre giocatori chiave destinati alla vendita estiva?. Come influirà l'iniezione di liquidità di Oaktree sul nuovo mercato?. Perché la dirigenza è divisa sulla possibile cessione di Stankovic?. Quali rischi corre il progetto sportivo vendendo tre asset strategici?.? In Breve Oaktree garantisce un contributo minimo di 45 milioni di euro al fondo societario.. Frattesi vale circa 30 milioni di euro per la chiusura del suo ciclo.. Il Brentford contatta Stankovic per un trasferimento stimato in 40 milioni di euro.. Il riscatto di Stankovic dal Club Brugge costa 23 milioni di euro.. L’Inter mira a generare circa 90 milioni di euro attraverso la cessione di tre giocatori chiave, puntando a consolidare un fondo che supererebbe i 135 milioni grazie al supporto di Oaktree. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, piano da 135 milioni: vendere tre big per il nuovo mercato

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