Il 1 agosto, la Fiorentina giocherà un’amichevole contro il Real Madrid al Wörthersee Stadion di Klagenfurt. La partita si svolgerà in Carinzia e rappresenta uno degli incontri più attesi dell’estate calcistica. La sfida tra le due squadre si terrà in un contesto di alto livello, con la presenza di una delle squadre più prestigiose del calcio europeo. La gara è programmata per il primo giorno di agosto, in una location di grande richiamo internazionale.

FIRENZE – La Carinzia si prepara a ospitare uno dei più importanti eventi calcistici dell’estate. Sabato 1 agosto la Fiorentina affornterà il Real Madrid al Wörthersee Stadion di Klagenfurt. Il calcio d’inizio di questa prestigiosa amichevole internazionale è previsto alle 18. I biglietti saranno in vendita esclusivamente su www.testspiele.at a partire da mercoledì (15 luglio) alle 12. La Fiorentina tornerà ad affrontare il Real Madrid, il club più vincente d’Europa, dopo l’amichevole del Bernabeu del 2017. La partita è organizzata da Onside Sports, agenzia leader in Europa nell’organizzazione di amichevoli internazionali e ritiri calcistici. Considerato il richiamo internazionale delle due squadre e l’elevata richiesta prevista, si consiglia ai tifosi di acquistare i biglietti con anticipo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Fiorentina, l’1 agosto a Klagenfurt amichevole di extralusso: sfida al Real Madrid

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