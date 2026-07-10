Real Madrid-Fiorentina ufficiale la super sfida di Klagenfurt del 1° agosto

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 1° agosto si giocherà a Klagenfurt la partita tra Real Madrid e Fiorentina, confermata ufficialmente. La sfida si svolgerà in Austria, in una tappa prevista dall’estate della squadra toscana. La data e il luogo sono stati comunicati oggi. La partita rappresenta un evento di rilievo nel calendario estivo della Fiorentina, che si prepara a confrontarsi con una delle principali squadre europee.

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Firenze, 10 luglio 2026 – L’estate della Fiorentina farà tappa in Carinzia con un appuntamento di grande prestigio, che per la verità era già stato anticipato nelle ultime settimane. Sabato 1° agosto 2026 il Worthersee Stadion di Klagenfurt sarà infatti il palcoscenico della sfida amichevole tra Fiorentina e Real Madrid, un confronto che richiamerà tanti appassionati e tifosi viola sugli spalti. Match che rappresenta senza dubbio l'apice della preparazione estiva della squadra di Fabio Grosso. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18. La sfida si colloca dopo la tournée inglese della Fiorentina, con le sfide in programma contro QPR e Watford (quest'ultima il 29 luglio) e prima della sfida al Viola Park contro il Deportivo La Coruna in programma per il 6 agosto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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