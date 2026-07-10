fiorentina real madrid sul lago a klagenfurt data e biglietti

La Fiorentina giocherà contro il Real Madrid il 1 agosto 2026 al Wörthersee Stadion di Klagenfurt, con inizio alle 18:00. La partita si svolgerà sul lago di Klagenfurt, in Austria. I biglietti per l’amichevole sono disponibili, ma non sono ancora stati comunicati dettagli sulla vendita o sui prezzi. La sfida si inserisce nel calendario estivo delle squadre italiane e spagnole.

FIRENZE – La Fiorentina affronterà il Real Madrid al Wörthersee Stadion di Klagenfurt sabato 1 agosto 2026. Il calcio d’inizio di questa prestigiosa amichevole internazionale è previsto alle ore 18:00. I biglietti saranno in vendita esclusivamente su www.testspiele.at a partire da mercoledì 15 luglio, alle ore 12:00 CEST. La Fiorentina tornerà ad affrontare il Real Madrid, il Club più vincente d’Europa, dopo l’amichevole del Bernabeu del 2017. La partita è organizzata da Onside Sports, agenzia leader in Europa nell’organizzazione di amichevoli internazionali e ritiri calcistici. La vendita ufficiale dei biglietti per questa prestigiosa amichevole internazionale inizierà mercoledì 15 luglio 2026 alle ore 12:00 CEST. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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