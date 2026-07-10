A Lettere, un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo aver tentato di truffare un pensionato fingendosi un carabiniere. L’individuo è stato fermato a seguito di un inseguimento e si trova ora in custodia. L’azione criminale è stata sventata dai Carabinieri della Stazione locale, che hanno identificato e arrestato il soggetto con l’accusa di tentata truffa aggravata.

Lettere, tenta di raggirare un pensionato con la truffa del finto carabiniere: fermato dopo un inseguimento. Truffa ai danni di un pensionato. I Carabinieri della Stazione di Lettere hanno arrestato un 47enne con l’accusa di tentata truffa aggravata, commessa con il cosiddetto metodo del “finto carabiniere”. La vittima è un pensionato contattato telefonicamente da un interlocutore che gli aveva raccontato di un grave incidente stradale che avrebbe coinvolto un familiare. La richiesta di 6mila euro. Secondo il racconto fornito alla vittima, per risolvere la presunta vicenda sarebbe stato necessario consegnare 6mila euro a una persona incaricata di ritirare il denaro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Finto carabiniere a Lettere, truffa sventata: arrestato 47enne

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Truffa del finto carabiniere ai danni di unanziana: arrestati in due

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