A Treviso è stato arrestato un uomo che si spacciava per un maresciallo per truffare un anziano. Il sospettato si presentava con documenti falsi e aveva contattato l’anziano attraverso chiamate telefoniche, convincendolo a consegnare denaro. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare il soggetto mentre tentava di allontanarsi con il denaro e di recuperarlo prima che potesse essere consegnato.

? Domande chiave Come ha fatto il truffatore a simulare l'autorità del maresciallo?. Quali dettagli del piano hanno permesso l'arresto immediato del sospettato?. Chi sono gli altri potenziali complici coinvolti nella rete criminale?. Come si può proteggere la popolazione dai nuovi schemi di manipolazione?.? In Breve L'inchiesta di Elena Dal Forno analizza il modus operandi del quarantatreenne.. Il truffatore ha usato lo status di maresciallo come arma psicologica.. Le autorità indagano su possibili altri episodi nel distretto di Treviso.. L'arresto immediato ha protetto l'integrità del cittadino della terza età.. Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Treviso dopo aver tentato di truffare un cittadino anziano fingendosi un maresciallo dei Carabinieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso, arrestato il finto maresciallo: sventata la truffa all’anziano

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RAGGIRAVA GLI ANZIANI, TRUFFATORE ARRESTATO. IN AUTO CON LUI UN 14ENNE | 11/11/2025

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