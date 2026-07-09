Empoli calcio | nuovo socio accordo con un fondo americano
L'Empoli calcio ha annunciato di aver sottoscritto un accordo di esclusiva con un fondo di investimento americano. L'obiettivo è finalizzare una operazione sul capitale della società, senza ulteriori dettagli sui termini dell'accordo o sui tempi. La società ha comunicato che si tratta di un passo importante per la propria struttura societaria, senza indicare altri cambiamenti immediati. L'intesa rappresenta una novità significativa per il club toscano.
EMPOLI (FIRENZE) – Grande svolta societaria in casa Empoli. Il club azzurro ha annunciato di aver sottoscritto un accordo di esclusiva con un fondo di investimento americano in vista di una rilevante operazione sul capitale della società. La società conferma così le indiscrezioni delle ultimesettimane sulla trattativa con un investitore statunitense, individuato come il partner più vicino a entrare nell’assetto proprietario del club guidato dal presidente Fabrizio Corsi. L’accordo di esclusiva rappresenta un passaggio preliminare ma decisivo, consentendo alle parti di portare avanti in via esclusiva le verifiche e la definizione degli aspetti economici, finanziari e legali dell’operazione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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