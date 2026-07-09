Empoli calcio | nuovo socio accordo con un fondo americano

Notizia in breve

L'Empoli calcio ha annunciato di aver sottoscritto un accordo di esclusiva con un fondo di investimento americano. L'obiettivo è finalizzare una operazione sul capitale della società, senza ulteriori dettagli sui termini dell'accordo o sui tempi. La società ha comunicato che si tratta di un passo importante per la propria struttura societaria, senza indicare altri cambiamenti immediati. L'intesa rappresenta una novità significativa per il club toscano.