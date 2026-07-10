Dopo 35 anni di gestione familiare, l’Empoli potrebbe essere venduto a un fondo americano. È in corso una trattativa tra il club toscano e un investitore statunitense, senza conferme ufficiali. La famiglia Corsi ha guidato il club dal 1988, mantenendo un ruolo attivo nella gestione. La possibile cessione segna un cambiamento significativo per il club, che finora ha operato con un modello di proprietà familiare. La trattativa non ha ancora raggiunto una conclusione.

Il calcio all’italiana – dal punto di vista gestionale, si intende – sta per perdere un altro pezzo. Anche l’Empoli infatti potrebbe diventare americano, dopo 35 anni sotto la gestione esclusiva, appassionata e a chilometro zero della famiglia Corsi. Con poche righe di comunicato, il club ha confermato ieri quanto circolava già da qualche settimana: c’è una trattativa con un fondo americano, protetta da riservatezza – gli interlocutori non sono ancora usciti allo scoperto - ma anche in stato avanzato, visto che tra le parti è stato sottoscritto un accordo di esclusiva. Il fondo ha sede a New York ed è da questo momento l’unica controparte per i Corsi, con un affare da chiudere tendenzialmente entro l’estate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Empoli, dopo 35 anni finisce l'era Corsi? Trattativa aperta con un fondo americano

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